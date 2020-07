Comentário de António José Teixeira sobre o barómetro político





O partido da extrema-direita passa de um por cento a sete por cento, e coloca-se ao nível do Bloco de Esquerda. A Iniciativa Liberal regista também algum crescimento significativo.



PSD e PS juntos valem 65 por cento do eleitorado, algo que mostra a preponderância eleitoral do "bloco central". No entanto, o crescimento dos partidos à direita, em especial o Chega, reflecte o vazio de oposição que se tem feito sentir.