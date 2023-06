Comissão de Inquérito TAP. PSD quer queixa-crime contra Galamba por alegadas falsas declarações

(em atualização)







O PSD anunciou esta quarta-feira que vai pedir ao Ministério Público que avalie se houve crime de falsas declarações do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na comissão de inquérito à TAP, apontando uma “discrepância grosseira” com afirmações de outros governantes.







"Há aqui uma questão evidente: as três versões não coincidem. Verificamos uma discrepância grosseira entre o que disse Galamba, o secretário de Estado [Mendonça Mendes] e o primeiro-ministro. Pode ter havido a prestação de falsas declarações, vamos dar entrada com um requerimento a pedir a ata das declarações do ministro de Galamba e remetê-las ao Ministério Público”, disse Paulo Moniz, esta quarta-feira.





No início dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito à TAP, o coordenador do PSD, Paulo Moniz, apresentou um requerimento oral - que o partido irá formalizar e será votado na próxima reunião – referindo que “não coincidem” as versões do primeiro-ministro, António Costa, do seu secretário de Estado adjunto, António Mendonça Mendes, e de João Galamba sobre o envolvimento do SIS na recuperação do computador do antigo adjunto do ministro das Infraestruturas.





Na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro confirmou ter falado com o ministro João Galamba na noite de 26 de abril, mas rejeitou qualquer causalidade entre esse telefonema e o reporte aos serviços de informação do computador levado do Ministério das Infraestruturas. Na mesma audição, Mendonça Mendes assegurou na terça-feira que “não houve" qualquer telefonema para que os serviços de informações atuassem no caso do computador levado do Ministério das Infraestruturas, salientando que “um reporte não significa pedido para agir”.



Na sequência destas declarações, o secretário-geral do PSD desafiou o primeiro-ministro a exonerar “até final do dia” o ministro das Infraestruturas, considerando que ficou provado que João Galamba mentiu ao parlamento e ao país depois da audição de António Mendonça Mendes.





C/Lusa