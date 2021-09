Comissão Nacional de Eleições arquiva todas as queixas contra Costa

O lider do PS foi alvo de várias queixas por falar do plano de recuperação e resiliência durante a campanha eleitoral. A CNE considerou que a conduta do secretário geral do PS não constitui infração porque não viola a lei eleitoral no artigo 41, que regula o dever de imparcialidade e neutralidade.