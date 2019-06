Comunistas querem clarificar isenções das taxas moderadoras

Sábado a ministra da Saúde anunciou que as isenções nas consultas nos centros de saúde e exames complementares não entram em vigor no próximo ano e serão feitas de forma faseada.



Domingo, em Viana do Castelo, o secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa lembrou aos deputados socialistas a votação que foi realizada no Parlamento.



Ontem a ministra da saúde anunciou que o faseamento destas isenções vai ser agora discutido plos deputados na especialidade.



Os comunistas estão contra o faseamento das isenções e lembram que na votação na generalidade ficou definido que estas isenções entrariam em vigor no próximo ano.