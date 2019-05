Conselho das Ordens Nacionais abre processo disciplinar a Berardo

A chanceler Manuela Ferreira Leite tem de nomear um instrutor externo ao Conselho que vai ouvir Berardo.



Esse instrutor fará depois um relatório em que pode propor a irradiação das ordens.



Joe Berardo foi condecorado duas vezes com a Ordem do Infante D. Henrique.



Em 1985, pela mão de Ramalho Eanes, com o grau de comendador, e em 2004, por Jorge Sampaio, com a Grã-Cruz.