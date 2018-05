Conselho de Estado com Guterres à mesa defende multilateralismo

Carlos Santos Neves - RTP28 Mai, 2018, 14:23 / atualizado em 28 Mai, 2018, 14:46 | Política

O órgão consultivo do Presidente da República reuniu-se esta segunda-feira em Belém com António Guterres como convidado | Tiago Petinga - Lusa

O atual contexto internacional, concretamente em matéria de paz, segurança e Direitos Humanos, acarreta, segundo a nota que resume os trabalhos do Conselho de Estado, o “imperativo de uma maior união e cooperação internacional”. O Conselho de Estado “analisou a situação internacional e debateu os desafios e as perspetivas que se apresentam ao Mundo, à Europa e a Portugal”.





“A permanente defesa de uma abordagem multilateral e de respeito do Direito Internacional para os enormes desafios globais que surgem permanentemente, em particular nas questões da paz, da segurança e dos direitos humanos, bem como do desenvolvimento sustentável e do clima, realça o imperativo de uma maior união e cooperação internacional, de forma a criar condições de entendimento e diálogo que permitam ultrapassar os bloqueamentos que se colocam a nível mundial”, lê-se no texto distribuído aos jornalistas após a reunião da manhã desta segunda-feira.



Para esta sessão do órgão consultivo da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa convidou o secretário-geral das Nações Unidas. Coube a António Guterres fazer uma “exposição introdutória”, seguindo-se as intervenções dos conselheiros de Estado.



Esta foi a nona reunião do Conselho de Estado convocada pelo sucessor de Cavaco Silva. O Presidente da República tem vindo a ouvir o órgão de consulta a cada três meses.António Guterres foi a quarta personalidade convidada a participar no Conselho de Estado. Por Belém passaram já o presidente da Comissão Europeia, o presidente do Banco Central Europeu e o presidente da Organização Mundial do Comércio.