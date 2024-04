Conselho de Ministros aprova Programa do Governo

Foto: Nuno Patrício - RTP

O Conselho de Ministros aprova na manhã desta quarta-feira o Programa do Governo. O documento vai ser entregue, pelas mãos do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, ao presidente da Assembleia da Republica, Aguiar-Branco, e será discutido na quinta e na sexta-feira.

Ainda não se conhece o documento, mas já se sabe que não deverá ser muito diferente do que foi o programa eleitoral com o qual a Aliança Democrática se apresentou a eleições.



Está prevista uma conferência de imprensa para o final da manhã.



O PCP já anunciou uma moção de rejeição ao Programa do Governo. Quanto ao Partido Socialista, fez saber que deve deixar passar o documento.