Partilhar o artigo Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80% Imprimir o artigo Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80% Enviar por email o artigo Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80% Aumentar a fonte do artigo Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80% Diminuir a fonte do artigo Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80% Ouvir o artigo Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80%

Tópicos:

Avenidas, CDS PP às, Cecília Meireles, Helder Aal, Morais, Rebelo Faro Patrícia Fonseca Santarém, Rita Bessa Gonçalves, Rádio Renascença Raquel Abecassis, Sebastião Bugalho,