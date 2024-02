Constitucional dá razão ao antigo porta-voz do PAN na Madeira

A decisão do TC foi conhecida esta noite e nela pode ler-se que o Tribunal considera ilegal a deliberação da Comissão Política que determinou a suspensão preventiva de Joaquim Sousa, substituído na liderança regional por Mónica Freitas, que acabou por ser a candidata nas eleições de setembro.Ouvido pela Antena 1, o ex-porta voz do PAN defende que a decisão do Tribunal é a prova de que Inês Sousa Real não tem condições para continuar na liderança.Joaquim Sousa critica ainda o acordo de incidência parlamentar firmado entre o PAN e o PSD regionais que permitiu a maioria a Miguel Albuquerque.

O TC dá agora razão ao ex-porta-voz. Em comunicado enviado à Antena 1, a direção nacional do PAN informa que "tomou conhecimento da decisão judicial", mas salienta que a decisão "não é definitiva" e que vai recorrer da decisão.