Convenção Europeia. Costa confirma Pedro Marques como cabeça de lista

RTP16 Fev, 2019, 19:21 / atualizado em 16 Fev, 2019, 19:57 | Política

“Estas eleições europeias são as mais importantes desde que cada um de nós tem direito a votar”, clamou António Costa antes de anunciar o nome do cabeça de lista para as eleições de maio.O secretário-geral do PS descreveu Pedro Marques como “um excelente quadro da geração abaixo” da sua.





Dirigiu-se em particular às gerações mais jovens, nomeadamente aos militantes da Juventude Socialista, assumindo como “primeira obrigação” deixar-lhes “uma Europa da paz”, da “liberdade e da democracia”.



“Defender a Europa é defender-nos a nós próprios”, vincou o líder do PS, que adiante faria a apologia de uma “frente progressista” na União Europeia.



Costa lembrou anteriores cabeças de lista a eleições para o Parlamento Europeu, nomeando Maria de Lurdes Pintasilgo, João Cravinho, António Vitorino, Mário Soares, Sousa Franco, Vital Moreira e Francisco Assis, que nesta Convenção Europeia prometeu "contribuir para a vitória".



Ao anunciar, depois, o nome de Pedro Marques, o líder socialista sustentou que o partido optou por uma personalidade com “contribuições relevantes e visão estatégica”, além de “provas dadas” em funções governativas. “Ninguém melhor do que alguém que coordenou o Programa 20/30 e a renovação das infraestruturas”, acentuou.



“Com o mandato que me foi conferido pela Comissão Política Nacional do PS, escolhi o nosso camarada Pedro Marques para encabeçar a lista do nosso partido às eleições europeias”, declarou António Costa.



A opção pelo ainda ministro do Planeamento e das Infraestruturas dita uma remodelação do elenco governativo. Pedro Marques era, de resto, um dos nomes apontados como estando de saída do Executivo.



Já este sábado o primeiro-ministro confirmou a remodelação, mas remeteu para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o anúncio, “no momento oportuno”, da redistribuição de pastas.



(em atualização)