COP29. Portugal quer ver China a financiar países pobres

Maria da Graça Carvalho, que lidera a delegação portuguesa presente na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, lembra queA ministra portuguesa considera necessário atualizar esta "divisão antiquada que não está ajustada aos dias de hoje".

Isto porque países como "a China e a Arábia Saudita são considerados países em desenvolvimento e não contribuem para os países mais pobres".

Relativamente à mensagem que Portugal leva a Baku, esta passa por reafirmar o "apoio aos países em desenvolvimento”. O que passa por alargar a base de doadores e também que sejam considerados “os investimentos privados” nesse financiamento.





Questionada pela enviada especial da RTP à COP29 sobre se Portugal vai reforçar o financiamento, a ministra do Ambiente e Energia prefere lembrar o Programa de cooperação com países em desenvolvimento, sendo a maior parte dos projetos com países de língua oficial portuguesa., um bilionário emite numa hora e meia o mesmo carbono que um cidadão médio uma vida inteira.





Ainda na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, um dos discursos mais marcantes, até agora, foi o da presidente das Ilhas Marshall, Hilda Heine.





A nação insular é um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas. As ilhas de coral não estão a mais que dois metros acima do nível do mar. Se a temperatura global aumentar para 2ºC, existe uma ameaça real e iminente de as Ilhas Marshall deixarem de existir.



Hilda Heine afirmou que o país tem um plano para se proteger, mas é preciso dinheiro. “Não podemos continuar a ser irrealistas quanto ao custo da crise que todos sabemos ser de milhares de milhões de dólares por ano”, garantiu a presidente das Ilhas Marshall.





Hilda Heine acrescentou que "quem está aqui para lutar não é amigo de ilhas como a minha". Em causa estão as negociações sobre o valor exato que as nações mais ricas podem dar.