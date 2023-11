Corrida à liderança do PS. Medina manifesta apoio a José Luís Carneiro

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Sobre o apoio a José Luís Carneiro, o ministro das Finanças considera que o candidato a secretário-geral do PS "dá boas garantias da continuidade da política" no sentido de enfrentar a instabilidade internacional e económica.



Além disso, acredita que José Luís Carneiro "encarna bem aquilo que são valores fundamentais da moderna social democracia que o PS representa já há algumas décadas", como valores de socialismo democrático e de empenho "na causa europeia".



"São estas as razões que me levam a manifestar o meu apoio a José Luís Carneiro nesta candidatura", admitiu.



Questionado sobre se manterá disponibilidade para o cargo de ministro das Finanças, caso seja Pedro Nuno Santos o vencedor, Medina referiu que depois das eleições internas do partido o novo secretário-geral tem o "desafio de conquistar a confiança dos portugueses".



"Este é o momento de me centrar nas eleições do Partido Socialista", acrescentou.



Quanto à Operação Influencer, o ministro das Finanças admite a expectativa de ver o "esclarecimento" do caso, como os restantes portugueses.