Costa argumenta que remodelação é reforço da política económica e traz dinâmica renovada

RTP14 Out, 2018, 15:37 / atualizado em 14 Out, 2018, 16:18 | Política

Numa nota enviada à agência Lusa, o líder do executivo considera que a remodelação, juntamente com a aprovação no Conselho de ministros de sábado das propostas de Lei das Grandes Opções do Plano e do Orçamento do Estado para 2019 "asseguram a continuidade com dinâmica renovada da execução do Programa do Governo".



"As alterações na orgânica governativa traduzem o reforço da política económica no centro do Governo e a prioridade da transição energética na mitigação das alterações climáticas", acrescenta o primeiro-ministro.



Esta remodelação agora operada por António Costa surge na sequência da demissão de Azeredo Lopes do Ministério da Defesa, em consequência dos desenvolvimentos da Operação Húbris, que investiga o reaparecimento das armas furtadas dos Paióis Nacionais de Tancos.

Azeredo Lopes é substituído na Defesa por João Gomes Cravinho. Na Economia, Manuel Caldeira Cabral cede o lugar a Pedro Siza Vieira.



A Cultura passa para as mãos de Graça Fonseca, em substituição de Luís Filipe Castro Mendes. E Adalberto Campos Fernandes é rendido no Ministério da Saúde por Marta Temido.



O primeiro-ministro deixa elogios aos ministros cessantes. Na sexta-feira, dia em que se soube que Azeredo Lopes deixaria o executivo, António Costa já tinha agradecido ao ministro da Defesa.



"Quero agradecer muito reconhecido a Luís Felipe Castro Mendes, Adalberto Campos Fernandes e Manuel Caldeira Cabral o espírito de missão e compromisso de serviço público com que exerceram as funções ministeriais que amanhã (segunda-feira) cessarão".



"Agradeço a João Gomes Cravinho e a Marta Temido a disponibilidade cívica para servirem o país como membros do Governo", respetivamente como ministros da Defesa e da Saúde.



A tomada de posse dos novos ministros, cujos nomes receberam luz verde de Marcelo Rebelo de Sousa, está marcada para Belém às 12h00 de segunda-feira, dia em que o ministro das Finanças fará chegar à Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano – aprovada no sábado em Conselho de Ministros, ao cabo de 11 horas de reunião.



Os respetivos secretários de Estado, ainda sem nomeação, deverão tomar posse na quarta-feira às 11h00.

Fragilidade, oportunidade e preocupações

Os diferentes partidos com assento parlamentar foram reagindo à remodelação governamental anunciada.



Do lado da oposição, Assunção Cristas foi a primeira a comentar a remodelação, considerando que ela “não resolve nada”, mas pode ser a antecipação da saída de Costa. “Quem precisa de ser remodelado definitivamente é António Costa, que já mostrou em vários momentos que não tem estatura, não tem capacidade para ser primeiro-ministro de Portugal”.



Para a líder do CDS, a remodelação “por arrasto de uma demissão, que vem por arrasto de uma situação insustentável, não é nenhum reforço, não é nenhum sinal de autoridade. É mais um sinal da extraordinária fragilidade do primeiro-ministro”.





A oportunidade da remodelação foi uma das tónicas na reação. PAN e os Verdes seguem em sentidos opostos neste ponto. O Partido Ecologista "Os Verdes" lamentou hoje que a remodelação governamental anunciada ocorra em "vésperas da entrega e discussão" do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) e pediu "mudanças de políticas". O deputado único do PAN , André Silva, louvou o tempo oportuno da remodelação governamental levada a cabo pelo primeiro-ministro, António Costa, para não desviar a atenção do debate sobre o Orçamento.





"As vésperas da entrega e discussão do OE não parece ser o momento mais adequado para remodelações governamentais, tendo em conta a necessidade que o parlamento tem de esmiuçar as diferentes estratégias e rubricas e que o fará agora com ministros que não participaram na elaboração desse documento nas respetivas pastas que agora assumem", declararam Os Verdes em comunicado.







"Relativamente ao `timing`, o Governo escolheu a melhor altura porque consegue que remodelação não fique no centro da atualidade política. Estamos em pleno debate do OE2019. [O `timing`] parece que foi propositadamente escolhido, hoje, para que não ocupar o centro da atualidade", disse à Lusa o deputado do PAN.









PCP , por seu turno, pede respostas aos problemas para lá da perspetiva dos ministros. "Para o PCP, para lá do papel que a partir da perspetiva pessoal de cada ministro e de como ela se traduz nas respetivas pastas ministeriais, o que é determinante é a política do Governo", lê-se numa nota dos comunistas, na qual sublinham tratar-se de uma "estrita decisão do primeiro-ministro".





"Com ou sem remodelação, o que verdadeiramente importa é que a política do governo responda aos problemas que estão colocados ao país. Resposta que continua, por opção do Governo e dos seus compromissos com o grande capital, com as orientações da União Europeia e do euro, a ser adiada em áreas decisivas de que são exemplo os direitos dos trabalhadores e legislação laboral, a afirmação do desenvolvimento soberano e uma efetiva valorização os serviços públicos", alerta o PCP.







Em declarações à RTP à margem da participação na Universidade de Outono do Podemos, em Madrid, Espanha, Catarina Martins disse que “não nos importa a nós discutir agora os nomes, o que importa são as decisões que vêm, o que vai acontecer".







Sobre o `timing` desta remodelação, a coordenadora do BE admitiu que "apanha o país um bocadinho desprevenido, neste momento", sendo certo que "era esperada pelo menos a substituição do ministro da Defesa".







"Há duas preocupações que nós temos e que não posso esconder. Uma preocupação com a saúde e o caminho da Lei da Bases da Saúde. Veremos se a remodelação corresponde a um esforço de fazer avançar dossiês que são tão importantes como esse", disse.







"Pela primeira vez há alguma capacidade de fazer a EDP pagar pelos sobrecustos que tem tido. O BE tem-se empenhado muito nesse dossiê. Esperemos que esse trabalho seja para continuar e para aprofundar e que não haja nenhum retrocesso", avisou.







Rui Rio ainda não reagiu às alterações no Governo. Bloco de Esquerda considerou que as remodelações são “normais”, mas admitiu que a que foi conhecida esta manhã "apanha o país um bocadinho desprevenido", manifestando preocupação com as áreas da saúde e energia.A outra preocupação do partido, que apoia parlamentarmente o Governo minoritário do PS, "é a questão da energia".A mudança dos ministros da Defesa, da Economia, da Saúde e da Cultura, hoje aceite pelo Presidente da República, é a terceira remodelação em termos ministeriais e a mais abrangente no Governo chefiado por António Costa.