Partilhar o artigo Costa "dignou-se sair do Twitter e falar ao país", diz Assunção Cristas Imprimir o artigo Costa "dignou-se sair do Twitter e falar ao país", diz Assunção Cristas Enviar por email o artigo Costa "dignou-se sair do Twitter e falar ao país", diz Assunção Cristas Aumentar a fonte do artigo Costa "dignou-se sair do Twitter e falar ao país", diz Assunção Cristas Diminuir a fonte do artigo Costa "dignou-se sair do Twitter e falar ao país", diz Assunção Cristas Ouvir o artigo Costa "dignou-se sair do Twitter e falar ao país", diz Assunção Cristas