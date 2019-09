Costa diz que atual Governo tem tentado mitigar os efeitos da lei das rendas aprovada por Cristas

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A lei das rendas aprovada por Assunção Cristas quando era ministra acabou por ser um temas do debate que ocorreu na sexta-feira á noite entre a líder do CDS e António Costa, transmitido na TVI.



O líder do PS diz que o atual Governo tem estado a tentar mitigar os efeitos da lei aprovada por Cristas.



"Grande parte do trabalho desta legislatura foi a conseguir dar garantias às vítimas da sua lei", afirmou António Costa, dirigindo-se à líder do CDS.





Assunção Cristas, por sua vez, apresenta uma versão diferente dos acontecimentos, argumentando que o primeiro-ministro "não tem noção do númeo de despejos, porque se tivesse não tinha dito o que disse".