Costa escolhe dez novos secretários de Estado

RTP16 Out, 2018, 10:16 / atualizado em 16 Out, 2018, 12:05 | Política

O primeiro-ministro comunicou, a noite passada, ao Presidente da República, as mudanças no Governo, entretanto divulgadas no site da Presidência





Entram para o Governo como novos secretários de Estado Luís Filipe Goes Pinheiro para a pasta da Modernização Administrativa, substituindo Graça Fonseca que vai conduzir o Ministério da Cultura.





O novo secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa esteve ligado ao desenvolvimento do Programa "Simplex", em medidas como "Empresa na hora", "Casa Pronta" e Documento Único Automóvel. Luís Goes Pinheiro é licenciado em Direito, tem uma pós-graduação em Direito Penal Económico e Europeu pela Universidade de Coimbra e exerceu até agora as funções de secretário-geral adjunto na Administração Interna, tendo a seu cargo a gestão do processo eleitoral.





Na Secretaria de Estado da Defesa, a nova titular é Ana Isabel dos Santos Figueiredo Pinto, substituindo Marcos Perestrello.





Especialista em Política Externa e de Segurança da União Europeia e em geopolítica do Médio Oriente, Ana Isabel Pinto foi escolhida para secretária de Estado pelo novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Nascida em Lisboa, em 1978, é doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e professora auxiliar no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH).



Ana Pinto foi consultora de investigação para a Organização das Nações Unidas, no Projeto Aliança das Civilizações (2008-2010) e assessora para as relações internacionais do ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira no primeiro Governo liderado por José Sócrates.









Licenciada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e Pós-graduada em Direito das Autarquias Locais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a nova secretária de Estado iniciou a atividade profissional em 1999, na Câmara Municipal de Lisboa, "onde trabalhou na área da informação urbana e Planeamento municipal até ao ano de 2002".







Remodelações no Ministério da Economia



No Ministério da Economia mudam todos os titulares das secretarias de Estado, com exceção de Ana Mendes Godinho, que continua à frente da secretaria de Estado do Turismo. As alterações incidem ainda sobre o nome das secretarias de Estado, tendo sido criada a secretaria de Estado da Economia, com o novo cargo a ser atribuído a João Correia Neves.





Desapareceram as secretarias de Comércio e Indústria até aqui lideradas por Paulo Ferreira e Ana Teresa Lehmann. Jorge Seguro Sanches também deixa a secretaria de Estado da Energia.



João Galamba é o novo secretário de Estado da Energia, pasta agora sob tutela do novo Ministério do Ambiente e da Transição Energética.





O primeiro-ministro decidiu criar as novas secretarias de Estado da Valorização do Interior e da Defesa do Consumidor, que vão ser ocupadas respetivamente por João Paulo Catarino e João Torres, ambas na tutela do ministro Adjunto e da Economia Pedro Siza Vieira.





João Paulo Catarino é licenciado em engenharia agronómica e bacharel em engenharia de produção florestal. Entre 2005 e 2016, foi presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova. Desde julho de 2017 exerce as funções de coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.



João Torres é mestre em engenharia civil, foi líder da Juventude Socialista entre 2012 e 2016. Atualmente, ocupa o lugar de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.





Nesta remodelação governamental, que abrange sete ministérios, o até agora secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, passa a secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.





João Sobrinho Teixeira será o novo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, indo ocupar o cargo de Maria Fernanda Rollo.





Serão reconduzidos os secretários de Estado José Mendes, que passa de Adjunto e do Ambiente para Adjunto e da Mobilidade, Carlos Manuel Martins mantém-se como secretário de Estado do Ambiente, Célia Ramos continua na secretaria de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza e Ana Pinho, com a pasta da Habitação.







C/ Lusa



Para as pastas da Saúde, entram Francisco Ramos como secretário de Estado Adjunto e da Saúde e Raquel Bessa de Melo como secretária de Estado da Saúde. Substituem Fernando Araúdo e Rosa Matos Zorrinho respetivamente.Ângela Carvalho Ferreira vai substituir Miguel Honrado na Secretaria de Estado da Cultura. A nova secretária de Estado da Cultura era, desde 2015, chefe de gabinete da nova ministra da Cultura, que ocupava a secretaria de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa.Ãngela Ferreira passou ainda pelo Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Loures, onde foi assessora técnica do diretor departamental e do vereador do Urbanismo, assim como diretora de projeto do Plano Diretor Municipal e Chefe de Divisão de Planeamento Municipal, Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana. Em 2007, fez parte do gabinete do subsecretário de Estado da Administração Interna nas funções de adjunta, pelas quais recebeu um louvor, no ano seguinte, de Fernando Rocha Andrade.