Costa fala sobre casos. "Portugueses querem um Governo sereno e focado"

O primeiro-ministro garantiu que não houve informação da TAP ao Ministério das Finanças sobre a indeminização paga pela companhia áerea a Alexandra Reis., afirmou António Costa aos jornalistas em Oeiras.

O primeiro-ministro calcula que, no “principio de fevereiro”, já seja conhecido o resultado da investigação.



Sobre o facto de o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afinal conhecer o caso e ter dado o aval,

O caso de Cravinho



Em relação à derrapagem nas obras do antigo Hospital Militar de Belém, da qual o ex-ministro da Defesa e atual titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, admitiu ter conhecimento, o primeiro-ministro garantiu que “mantém a confiança no ministro”., sublinhou.António Costa realçou que João Gomes Cravinho se disponibilizou para ir à Assembleia da República para prestar mais declarações sobre o tema.

"Estabilidade"



António Costa propugnou que a resposta mais clara que os portugueses deram nas eleições legislativas, há quase um ano, “é que querem estabilidade”.António Costa recordou ainda que o país já conseguiu recuperar economicamente da situação de pandemia e “os números do crescimento são claros”.“Estamos acima do nível de crescimento da nossa economia em 2019. O emprego está acima de 2019, as empresas conseguiram resistir, e conseguiram até avançar”.Quando questionado sobre a possibilidade de os portugueses terem perdido a confiança na maioria absoluta,“É evidente que este ano tem sido muito exigente. Quem é que pensava a um ano sobre a guerra que estamos a viver e que atingíamos a inflação que estamos a atingir em alguns meses no final de 2022”, relembrou.“Este é o terceiro Governo que eu chefio. Tenho orgulho que durante os meus primeiros dois governos, vários ministros que exerceram funções, tenham estabelecido novos máximos de duração em funções naquelas pastas”, sublinhou.Relativamente às demissões no Executivo, António Costa recorda que “foram por motivos de saúde, dois motivos verdadeiramente políticos e graves que levaram à demissão da ministra da Saúde e depois dos ministro das Infraestruturas e do conjunto das suas equipas”.