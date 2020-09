Costa manifesta consternação pela morte de bombeiro de Oliveira de Frades

"Foi com consternação que recebi a notícia do falecimento do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, durante as operações de combate a um incêndio que decorre na região. Endereço os meus sentidos pêsames à família, amigos e ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twiiter.

Na sua mensagem, António Costa transmitiu também a todos os bombeiros uma mensagem de solidariedade, incentivo e agradecimento pela forma empenhada com que todos os dias dão o seu melhor no combate aos incêndios, no apoio às populações, na defesa da floresta e por Portugal".

A morte do bombeiro Pedro Daniel Ferreira, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, de 41 anos, da corporação de Oliveira de Frades, ocorreu quando combatia um incêndio neste concelho do distrito de Viseu.

Esta morte eleva para cinco o número de bombeiros que neste ano perderam a vida no combate aos fogos em Portugal.