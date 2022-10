Costa reage ao discurso de Marcelo: "Nós não falamos, nós agimos"

Na visão do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa vincou, com as suas palavras, os tempos "de grande exigência" que se vivem, com a pandemia, seguida de guerra na Europa e inflação.



O primeiro-ministro destacou que "a função dos responsáveis políticos difere em relação do cargo que exercem". Se ao Presidente da República cabe a representação dos portugueses, o Governo "tem como função estar atento" e "encontrar soluções".



"Não somos só a voz, a nós [Governo] compete-nos encontrar soluções políticas que reforcem a confiança" em tempos que "são exigentes", assinalou.



"Nós não falamos, nós agimos, fazemos, resolvemos", acrescentou ainda o chefe de Governo, lembrando o Orçamento do Estado que será apresentado na próxima semana. Um documento orçamental "ajustado à realidade" que prevê um "crescimento moderado" para o próximo ano.