Costa vai visitar Guiné-Bissau e Cabo Verde entre sábado e segunda-feira

Segundo fonte oficial do Governo português, António Costa chegará à Guiné-Bissau no sábado e tem previstos encontros institucionais com o Presidente da República, Sissoco Embalo, com o seu homólogo guineense, Nuno Gomes Nabiam, e com o presidente da Assembleia Nacional Popular deste país.

No programa da visita do primeiro-ministro português à Guiné-Bissau, estão ainda previstos a "deposição de uma oferenda floral no talhão português, uma homenagem simbólica no Mausoléu Amílcar Cabral e dos Antigos Combatentes da Liberdade da Pátria, na Fortaleza de Amura, e um encontro com a comunidade portuguesa".

António Costa parte no domingo de Bissau para a Praia, em Cabo Verde - país em que fez a sua primeira visita oficial enquanto primeiro-ministro em janeiro de 2016.

Segundo o executivo de Lisboa, na segunda-feira, na Praia, terá lugar VI Cimeira Portugal-Cabo Verde.

Durante a cimeira entre os dois países, além de um encontro entre António Costa e o seu homólogo de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, haverá uma reunião plenária.

No final dessa reunião plenária, de acordo com o Governo português, serão assinados diversos instrumentos de cooperação no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação com Cabo Verde.

Na agenda de António Costa, está ainda previsto um encontro com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e uma visita à Escola Portuguesa de Cabo Verde.