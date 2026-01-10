Cotrim Figueiredo aposta almoço com Jorge Pinto em como não volta à liderança da IL

"Vamos apostar um almoço num restaurante à minha escolha em como não volto à liderança da IL?", perguntou Cotrim Figueiredo a Jorge Pinto, depois deste último dizer que o seu objetivo é regressar à liderança daquele partido, cargo que deixou em 2022 e que, atualmente, é ocupado por Mariana Leitão.

Não convencido, Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, reafirmou que Cotrim Figueiredo não tarda a assumir os comandos da IL.

"Se em dois anos não for presidente da IL, pagas o almoço", teimou Cotrim Figueiredo.

Jorge Pinto, que começou a visita ao mercado mais tarde do que aquele seu adversário, contou que, se perder a aposta, algo que duvida, o almoço será em Amarante, cidade de onde é natural.

Na curta conversa, Jorge Pinto alertou ainda Cotrim Figueiredo de que, bem perto dali, havia um posto dos CTT caso ele quisesse enviar uma carta, numa alusão à missiva enviada por Cotrim ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestando-lhe a garantia de que seria o "aliado mais fiável" do Governo.

"Enviei por email, sou mais velho do que tu, mas não sou antiquado", respondeu Cotrim Figueiredo, em tom de brincadeira.

Antes da despedida e dos desejos de sorte, Jorge Pinto voltou a insistir: "Não confundas as eleições Cotrim, estas são para as presidenciais, não para as da IL".

Rindo, Cotrim Figueiredo respondeu com uma questão: "E tu, vais até ao fim?".

"Claro que vou, isso é certíssimo, e não confundo eleições", retorquiu.

Prosseguindo com a visita, o antigo líder da IL foi "obrigado" a fazer várias paragens, tais as solicitações para cumprimentar, tirar fotografias, gravar vídeos para avós e autografar o seu livro "Porque sou Liberal".

Entre compras de maçãs e frutos secos, Cotrim Figueiredo foi ouvindo "certezas" de que vai passar à segunda volta e, depois de lá estar, ganhar.

"Nota-se que a campanha está a crescer, mas preciso das vossas cruzes no boletim de voto, não se esqueçam", lembrou.

Pedido que Cotrim Figueiredo foi repetindo com quem se cruzava e andava às compras, insistindo que está a fazer pela sorte, mas precisa mesmo é dos votos.

E para conquistar mais um voto, o antigo líder da IL explicou a Fernanda Garrido as diferenças entre si e Marques Mendes, candidatos entre os quais a mulher se confessou indecisa.

"Se quer uma coisa arejada e energética vote em mim, já se quer uma coisa tradicional e dos partidos do costume tem o Marques Mendes", justificou.

Quem não teve de convencer foi Anabela que, perante a sua presença, lhe garantiu que decidiu "desde a primeira hora" de que seria a sua escolha para Presidente da República.

"É o candidato que tem mais perfil para Presidente da República", atirou Anabela, acrescentando que é o único que compreende os problemas reais das pessoas.

"Eu também acho, mas não é unânime", reagiu.