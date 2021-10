Crise energética. UE avalia hipótese de compra conjunta de combustíveis

Esta foi uma das propostas em cima da mesa do Conselho Europeu, avançada por Espanha e apoiada por Portugal.







Em Bruxelas, numa conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, António Costa anunciou que foi discutido “se há vantagens em podermos reproduzir na área dos combustíveis o mecanismo de compra conjunta que tão bons resultados deu no processo de compra das vacinas”.

O primeiro-ministro acrescentou que houve ainda “uma afirmação muito clara sobre a necessidade de acelerar o processo de transição energética e de valorizarmos as energias renováveis”.Foi ainda discutida a necessidade de reforçar a criação de um mercado europeu da energia e de se diversificarem as fontes de abastecimento de energia na Europa.