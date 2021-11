Crise no CDS. Nuno Magalhães salienta importância de congresso antes das eleições

O ex-líder da bancada parlamentar do CDS-PP questiona que Francisco Rodrigues dos Santos possa ter legitimidade política e formal dentro do partido. Nuno Magalhães diz que o líder do CDS demonstra ter medo de ir a eleições internas, isto depois de ter desconvocado um processo eleitoral interno que o próprio iniciou.