Crise política. A "porta giratória" e a "encruzilhada" nos media internacionais

Todos os media também destacam que Portugal se prepara eleições pela terceira vez em três anos.





A queda do Governo de Luís Montenegro é, para o jornal espanhol El Mundo, exemplo da “situação de extrema fragilidade política” em Portugal, com “um governo minoritário” que “só tem mais dois parlamentares que o PS".





El País destaca o facto de Luís Montenegro admitir que será recandidato mesmo na eventualidade de ser constituído arguido.







Na Alemanha, a Deutsche Welle sintetiza a situação política portuguesa apelidando o momento atual como “porta giratória”, uma vez que o atual Governo “cai um ano após ser eleito”.







A BBC sublinha que o gabinete de Montenegro aprovou várias despesas e outras medidas nos últimos dias “naquilo que é visto como uma tentativa para mostrar trabalho”.





Um outro aspeto destacado por quase todos os órgãos de comunicação social internacionais é que a atual situação “pode oferecer condições ideais para o Chega, de extrema-direita, insistir na bandeira da luta contra a corrupção na política”.







Para o Guardian, Portugal “não escapou à crescente onda europeia de populismo” e “o descontentamento dos eleitores com o regresso às urnas pode ser positivo para o partido Chega, que se alimentou da frustração com os partidos tradicionais”.







Também em França, a crise política portuguesa merece atenções, com a France24 a afirmar que novas eleições podem “favorecer a extrema-direita (o Chega)”.





Três deputados foram acusados de crimes, “incluindo um que foi acusado de roubar malas no aeroporto de Lisboa”, recorda a BBC.

O New York Times diz que nos três maiores partidos não há quem escape a acusações de “falta de ética”.





De novo, surge o caso do deputado do Chega que é acusado de roubar malas no aeroporto de Lisboa. O jornal norte-americano lembra ainda “a acusação de que um dos elementos do partido terá pago para ter sexo com um menor”. Ambos “foram expulsos do partido”, recorda o New York Times.

As sondagens levam os media em geral a anteciparem que a crise política em Portugal vai continuar.

A BBC escreve que “os principais partidos (…) temem que os eleitores não queiram escolher um novo governo”.



“Em termos geopolíticos, o momento atual é mau” para a BBC.

Com novas eleições legislativas antecipadas, o britânico The Guardian lembra ainda que está a decorrer o PRR.







No Luxemburgo, onde a comunidade portuguesa é uma das maiores (de acordo com a OCDE, em 2024 havia 92 mil portugueses – primeira e segunda geração - a viver no Grão-Ducado), o Luxembourgh Times escreve que a queda do governo “pode atrasar decisões importantes, incluindo a privatização da TAP e investimentos em infraestruturas, como ligações ferroviárias de alta velocidade.





O Financial Times sublinha que Portugal está sob “pressão para aumentar os gastos com o setor da defesa”, numa altura em que também está a ser “abalado por uma subida do sentimento contra a imigração que favorece a extrema-direita”. Para o Financial Times a atual “saga reforçou a perceção pública de haver corrupção generalizada na política portuguesa”. O jornal termina o artigo com dois nomes: António Costa e José Sócrates.





O Politico (página eletrónica que acompanha temas políticos) não vê grandes opções para haver “um governo estável em Portugal”, uma vez que a distribuição de votos se mantém praticamente entre PSD, PS e Chega.





De acordo com o Politico, se Luís Montenegro não vencer “muitos (no PSD) estão ansiosos pelo regresso do "antecessor (Pedro Passos Coelho) à liderança do partido” social-democrata.







Perante isto, com “os dois líderes (do PSD e do PS) a atirarem culpas um para o outro, é provável que a campanha eleitoral fique feia”, antecipa o Politico.

“Em 50 anos de democracia, apenas dois sobreviveram a um mandato completo de quatro anos”.

Desde o Médio Oriente, a televisão Al Jazeera considera que este é “o pior momento de instabilidade política desde que a Revolução dos Cravos de 1974 instituiu a Democracia”.





No entanto, diversos jornais recordam que, nas últimas semanas, oA pressão também atinge o líder do PS, uma vez que "Pedro Nuno Santos não pode perder, de novo, eleições para o centro-direita".A imprensa internacional também refere que os governos minoritários em Portugal tendem a ter uma vida curta.A disciplina fiscal é outro dos assuntos que merece destaque