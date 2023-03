Crise política nos Açores após fim de acordo de governação. O que está em causa?

"A partir de hoje,, vemo-nos obrigados a dizer aos açorianos que a IL comunicará ao representante da República que se liberta do acordo de incidência parlamentar que assinou com o PSD", afirmou o deputado Nuno Barata.Os três partidos que integram o Governo Regional (PSD, CDS-PP e PPM) têm 26 deputados na assembleia legislativa e contam agora apenas com o apoio parlamentar do deputado do Chega, José Pacheco, somando assim 27 lugares num total de 57, pelo que perdem a maioria absoluta. A oposição tem agora 30 deputados, quando antes tinha 28.A Iniciativa Liberal entendeu que, “face a um conjunto de circunstâncias, não havia nenhuma possibilidade de o PSD continuar a executar” o acordo de governação nem de concretizar “uma parte substancial” do mesmo que ainda faltava cumprir.

O PS venceu as eleições legislativas regionais de 25 de outubro de 2020 nos Açores, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

, explicou o presidente do partido, Rui Rocha. “E nós tínhamos celebrado um acordo em que estava clara a indicação de baixa de impostos”.Para a IL, “o acumular destas situações de incumprimento daquilo que é a base fundamental deste acordo” leva a que o partido entenda que está no momento de formalizar a cessação do mesmo.“Quem não está a cumprir e quem não cumpriu o acordo foi o PSD, portanto nós estamos apenas a declarar formalmente que esse acordo, que o PSD sucessivamente não cumpriu, cai neste momento”, frisou Rui Rocha.

Atitudes são “responsabilidade de cada um”

O presidente do Governo regional dos Açores considerou que, que vê quem é referencial de instabilidade e quem não o é e, sobretudo, quem está efetivamente com espírito de missão”.“Eu não estou obviamente agarrado a lugar algum nem a este Governo, mas uma coisa é certa: tenho um compromisso com a estabilidade governativa em tempos muito difíceis, para servir bem os açorianos e o nosso povo”, declarou aos jornalistas.Questionado sobrepor considerar que não foi “autor de nenhuma situação que provoque instabilidade”.“Temos um programa de governo aprovado. Recentemente garantimos a maior maioria de votação do orçamento nesta legislatura aprovado e, portanto, vamos seguir a nossa vida com a naturalidade que o interesse dos Açores propõe e impõe”.“Nós estamos em situação e em período de transições muito complexas e a instabilidade só prejudica os Açores e os açorianos. Não serei eu o autor desta instabilidade e deste prejuízo”, garantiu.Bolieiro disse ainda. “Cada um assume as suas responsabilidades quanto àquela que é a estrutura e a estabilidade parlamentar”, acrescentou.

As reações

O deputado do PS e ex-presidente do Governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou esta quarta-feira que o fim do acordo de incidência parlamentar por parte dos liberais, que já estava "politicamente morto".Já o presidente do Chega, André Ventura, lamentou a decisão do deputado da Iniciativa Liberal, considera umaromper o acordo nos Açores. O deputado pediu eleições, por defender que o Governo Regional deixou de ter condições para se manter em funcionamento.O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, comparou o rompimento do acordo da direita nos Açores a uma. “São decisões que só responsabilizam os partidos envolvidos nelas”, afirmou, acrescentando que “se se zangaram as comadres, agora tem de haver consequências disso”.Nuno Melo, presidente do CDS-PP, considerou por sua vez que a decisão da Iniciativa Liberal de romper o acordo de incidência parlamentar nos Açores abre a porta ao Partido Socialista e à esquerda,

"O que está em causa neste momento é a estabilidade do Governo dos Açores", do qual o CDS é "solução", declarou aos jornalistas.