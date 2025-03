Crise política. Presidente da República convoca eleições para 18 de maio

De acordo com os relatos do interior do encontro - e ao que apurou a Antena 1 -,Em declarações na Antena 1, no programa, António Mendonça Mendes, ex-secretário de Estado do PS, considerou que Aguiar-Branco prestou um "mau serviço" à democracia.. O mau serviço que o Governo e que este primeiro-ministro fizeram à democracia continua com a declaração que o presidente da Assembleia da República ontem [no Conselho Nacional do PSD] faz à porta fechada, mas que fizeram questão de divulgar e que é um ataque ao secretário-geral do PS", diz.

Para o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Aguiar-Branco contribuiu para uma "normalização" do partido de André Ventura.



"É um ataque de alguém que não tem legitimidade (...)", insiste o ex-secretário de Estado Adjunto de António Costa.À Antena 1,"A primeira responsabilidade era, sem sombra de dúvida, do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia da República", conclui António Mendonça Mendes.