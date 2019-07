Cristas defende que excedente orçamental sirva para baixar impostos

A ideia foi lançada, esta tarde, por Assunção Cristas, na forma de uma redução no IRS. O CDS-PP propôs hoje baixar em 15% a taxa efetiva média do IRS até 2023, uma medida que constará do seu programa eleitoral e que terá efeitos "em particular" para a classe média.



Assunção Cristas defendeu assim que o excedente orçamental deve servir para "baixar impostos" e não para "alimentar, ainda mais, o Estado".