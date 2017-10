Cristas diz que António Costa mostrou "não estar à altura"

A líder do CDS-PP criticou a %u201Cincompetência e descoordenação de quem foi nomeado pelo Governo%u201D.



Os centristas criticam que Costa só hoje tenha pedido de desculpa e Cristas afirma ainda que %u201Caquilo que fez hoje não é um pedido de desculpa em nenhum país do mundo%u201D.



%u201CDeveria ter sido o primeiro a chamar as famílias das vítimas para as indemnizar%u201D, critica a líder do CDS-PP.



Cristas acusa o Governo de %u201Cfalta de sentido de Estado%u201D por ter mantido a ministra da Administração Interna em funções. Faz a mesma referência em relação à Proteção Civil, acusando Costa de privilegiar os %u201Camigos%u201D.



O CDS-PP acusa o Governo de %u201Cdesleixo%u201D e %u201Cincompetência%u201D e critica as intervenções dos membros de Governo desde domingo. %u201CO que disseram aos portugueses foi: salve-se quem puder%u2019%u201D, afirma.



O primeiro-ministro respondeu sublinhando a %u201Cestima e amizade%u201D que tem pela ministra da Administração Interna e afirmou que dá a cara pelo Governo. %u201CNão lavo as mãos%u201D, disse.



António Costa apresentou dados sobre a seca extrema que Portugal atravessou, para mostrar que a grave situação climatérica contribuiu para a tragédia.



Os dados foram apresentados depois de Assunção Cristas ter afirmado que a situação climatérica era a mesma que em anos anteriores.