Dados de ativistas. Aprovada audição parlamentar de Fernando Medina

O requerimento do CDS-PP para ouvir o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do caso da partilha de dados de ativistas com a embaixada russa, foi esta quarta-feira aprovado por unanimidade em sede de comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.