De São Francisco para São Bento. Pedro Perestrelo Pinto escolhido por Montenegro para chefe de gabinete do primeiro-ministro

Foto: Pedro Perestrelo Pinto/Linkedin

Com uma ampla carreira diplomática, Pedro Perestrelo Pinto, 47 anos, desempenhou funções na missão de Portugal no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e também na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas.



De acordo com a página da rede social Linkedin, Pedro Perestrelo Pinto desempenhou ainda funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, foi Chefe de Gabinete numa Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, assessor de quatro ministros dos Negócios Estrangeiros e ainda Chefe de Unidade para Assuntos das Nações Unidas.



Enquanto cônsul-geral em São Francisco, Pedro Perestrelo Pinto recebeu recentemente, em 2022, o Presidente da República, na visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Califórnia.



Da Califórnia para São Bento, a chefia do gabinete do primeiro-ministro será o próximo desafio de Pedro Perestrelo Pinto. A Antena 1 sabe que o ainda cônsul-geral em São Francisco é o escolhido de Luís Montenegro para assumir aquele cargo cimeiro.



Esta é uma notícia que surge numa altura em que Luís Montenegro se tem fechado em copas e não lhe têm sido conhecidas as escolhas das caras que vão compor o próximo Governo. A lista de ministros só será conhecida na próxima quinta-feira, dia em que o primeiro-ministro indigitado regressa a Belém para apresentar as suas escolhas ao Presidente da República.