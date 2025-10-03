Debate em síntese. Habitação, higiene, transportes e segurança são pontos quentes em Lisboa





O confronto de posições, ao longo do debate, passou pelos temas da habitação, da higiene urbana, dos transportes e da segurança na capital. Alexandra Leitão não quer relacionar a tragédia do elevador da Glória com as intenções de voto, mas Carlos Moedas reconhece que pode ter impacto. A última sondagem da Universidade Católica para RTP, Antena 1 e Público aponta para um empate técnico.

A candidata socialista, Alexandra Leitão, deixou aos eleitores a decisão sobre se desejamPor sua vez,João Ferreira, da CDU, procurou descartar, para acrescentar que a sua é "a equipa mais experimentada das que se apresentam às eleições".Pelo Chega,

A pontuar o debate, que teve lugar no MUDE - Museu do Design, esteve uma ação de protesto em solidariedade com os membros flotilha hmanitária que a Marinha israelita impediu de chegar a Gaza. Pela 1h00, os candidatos mantinham-se no local por causa desta manifestação.

No domínio da habitação,. A aliança entre PPM e PTP e o ADN defenderam, como a CDU, um agravamento do IMI para as 48 mil casas devolutas da cidade.. Ao que Carlos Moedas responde com a ideia de, para o que prescreve mais agentes da PSP e da Polícia Municipal.