Debate OE. PM promete boas notícias para a Saúde

O primeiro-ministro já pediu à Comissão Europeia que avalie a possibilidade da taxa do IVA em Portugal variar em função do consumo de energia. No debate quinzenal no Parlamento António Costa prometeu que o próximo orçamento vai ter um reforço dos incentivos ao arrendamento acessível e boas noticias para a saúde.