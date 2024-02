Começaram os debates televisivos para as eleições legislativas de março. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, recusa qualquer dogma na saúde, não afasta as parcerias público-privadas e acusa Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, de ser aventureiro e radical na proposta que apresenta para reduzir impostos.

Já o presidente da IL diz que o candidato socialista foi incompetente quando esteve no Governo e que isso se verificou nos setores da habitação, da ferrovia e na TAP. Para Rui Rocha, as soluções do PS estão esgotadas.