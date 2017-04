Debate Quinzenal: A guerra dos números e das estatísticas domina o discurso político

O PSD acusa o Governo de não nomear técnicos para o Conselho de Finanças Públicas porque o órgão contradiz a verdade estatística da maioria.



António Costa responde com números. Invoca a realidade segundo o INE. O CDS lembra outras estatísticas que o governo gostaria de esquecer - as da dívida.



No debate quinzenal a Esquerda não esqueceu os números impostos pela Europa: os do tratado orçamental que PCP, e Bloco de Esquerda contestam. Discursos em percentagem do PIB, mesmo quando não é de Produto Interno Bruto que se está a falar.