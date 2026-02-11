Debate quinzenal com Montenegro adiado para sexta-feira





O presidente da Assembleia da República consultou os membros da conferência de líderes sobre o adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro. Ninguém se opôs ao reagendamento do debate.







A nova data está já confirmada no site da Assembleia da República.





A Iniciativa Liberal defendeu o adiamento do debate quinzenal para a próxima semana e não para sexta-feira, por recear que a situação em Coimbra não esteja resolvida nos próximos dias.





Mariana Leitão adiantou em conferência de imprensa que o partido quer este debate adiado para a próxima semana e não para esta sexta-feira, como ficou definido após proposta do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, "uma vez que não há nenhuma garantia que nas próximas 48 horas a situação esteja menos complicada do que atualmente".





"É muito importante que o primeiro-ministro, agora que tem também a tutela do Ministério da Administração Interna, esteja presente, coordene as autoridades que têm de atuar para garantir que esta situação decorre com o mínimo de impacto possível", defendeu, referindo-se ao risco de colapso de diques do Rio Mondego, em Coimbra.



Está confirmado. Foi adiado para a próxima sexta-feira, às 10h00, o debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República.As movimentações, nos corredores do Parlamento, tendo em vista o adiamento do debate haviam sido confirmadas à Antena 1, esta manhã, pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.