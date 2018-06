Debate quinzenal. Costa culpa sindicatos por tensão com professores

RTP05 Jun, 2018, 16:34 / atualizado em 05 Jun, 2018, 16:41 | Política

O PS escolheu como tema para a abertura do debate questões económicas e sociais. Mas o quadro de tensão entre os sindicatos dos professores e o Ministério da Educação depressa ascendeu a primeiro plano.



Terminaram sem acordo as reuniões de segunda-feira no Ministério da Educação. Os sindicatos reclamam a recuperação do tempo de serviço em que a contagem para efeito de progressão esteve congelada - nove anos, quatro meses e dois dias. A tutela não foi além da recuperação de dois anos e nove meses e 18 dias.



A ausência de entendimento relativamente à contagem do tempo para a progressão nas carreiras entrou nos trabalhos pela mão do líder parlamentar do PSD. Fernando Negrão acusou o Executivo socialista de deixar uma promessa por cumprir.O dirigente social-democrata recordou que, ao abrigo do Orçamento do Estado, foi adotada uma resolução que previa a contagem de todo o tempo de serviço.“Não há disponibilidade para fazer o acordo com base na posição intransigente dos sindicatos, não havendo evolução não há mais negociação, a não ser que haja disponibilidade para evolução”, redarguiu o primeiro-ministro, sublinhando que os representantes dos professores não quiseram abdicar da contagem de todo o tempo de congelamento de progressões.“O impacto da contagem desde 2011 seria de 600 milhões de euros. O acordo que o Governo pode fazer é de acordo com as disponibilidades”, sustentou Costa.O chefe do Governo contrapôs ainda que aquilo que foi aprovado no Orçamento para este ano visou “a abertura do processo negocial para se definir o tempo e o modo dessa contagem, tendo em conta a sustentabilidade dos recursos disponíveis”.“Convém recordar que o que consta do Programa do Governo foi o princípio do descongelamento de carreiras e o cronómetro foi reposto a contar para os professores”, frisou, acrescentando que já este ano houve descongelamenteo para para cerca de 45 mil docentes, num montante de despesa de 90 milhões de euros.“É falso que os professores sejam uma exceção. Serão descongelados como os demais funcionários do Estado”, afiançou.