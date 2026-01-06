Política
Presidenciais 2026
Debate televisivo com os 11 candidatos a Belém esta noite às 22h00 na RTP
Este é o último debate com os candidatos presidenciais antes das eleições de 18 de janeiro.
Esta terça-feira, a RTP junta os 11 candidatos às eleições presidenciais num debate moderado pelo jornalista Carlos Daniel. Tem transmissão na RTP1 e na RTP Notícias e vai decorrer entre as 22h00 e as 00h40.
O derradeiro confronto na televisão pública acontece depois de 28 debates televisivos entre os oito candidatos inicialmente validados pelo Tribunal Constitucional.
A 18 de janeiro, os portugueses vão às urnas escolher qual será o seu próximo presidente: André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes ou Manuel João Vieira.
Apesar de as suas candidaturas não terem sido validadas pelo Tribunal Constitucional, nos boletins de voto vão também constar os nomes de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa.
Pode consultar aqui os anteriores frente-a-frente transmitidos pela RTP.Terceiro dia de campanha
No terceiro dia oficial da campanha eleitoral, os candidatos André Ventura, António José Seguro e António Filipe dedicam-se ao distrito de Setúbal.
O também presidente do Chega terá, ao final da manhã, uma arruada no Pinhal Novo, e o candidato apoiado pelo PS inicia o dia com uma visita à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, em Grândola, reservando a tarde para se deslocar à ACM em Setúbal.
Também o candidato apoiado pelo PCP estará, durante a manhã, em Setúbal, para um encontro com trabalhadores na Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense, e ao início da tarde encontra-se com Manuel Carvalho da Silva na Voz do Operário, em Lisboa.
Por Lisboa também vai estar João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, que ao início da tarde visita a Liga dos Combatentes.
Ainda pelo distrito de Lisboa andará o candidato Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, que às 11h30 visita o Mercado Municipal de Torres Vedras.
Já Catarina Martins, que tem o apoio do BE, visita, logo pela manhã, o Mercado de Torres Novas, no distrito de Santarém.
A norte, no distrito de Vila Real, vai estar Henrique Gouveia e Melo, que visita o mercado municipal, deslocando-se de seguida a Alijó para visitar a Feira de Reis.
c/ Lusa
O derradeiro confronto na televisão pública acontece depois de 28 debates televisivos entre os oito candidatos inicialmente validados pelo Tribunal Constitucional.
A 18 de janeiro, os portugueses vão às urnas escolher qual será o seu próximo presidente: André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes ou Manuel João Vieira.
Apesar de as suas candidaturas não terem sido validadas pelo Tribunal Constitucional, nos boletins de voto vão também constar os nomes de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa.
Pode consultar aqui os anteriores frente-a-frente transmitidos pela RTP.Terceiro dia de campanha
No terceiro dia oficial da campanha eleitoral, os candidatos André Ventura, António José Seguro e António Filipe dedicam-se ao distrito de Setúbal.
O também presidente do Chega terá, ao final da manhã, uma arruada no Pinhal Novo, e o candidato apoiado pelo PS inicia o dia com uma visita à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, em Grândola, reservando a tarde para se deslocar à ACM em Setúbal.
Também o candidato apoiado pelo PCP estará, durante a manhã, em Setúbal, para um encontro com trabalhadores na Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense, e ao início da tarde encontra-se com Manuel Carvalho da Silva na Voz do Operário, em Lisboa.
Por Lisboa também vai estar João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, que ao início da tarde visita a Liga dos Combatentes.
Ainda pelo distrito de Lisboa andará o candidato Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, que às 11h30 visita o Mercado Municipal de Torres Vedras.
Já Catarina Martins, que tem o apoio do BE, visita, logo pela manhã, o Mercado de Torres Novas, no distrito de Santarém.
A norte, no distrito de Vila Real, vai estar Henrique Gouveia e Melo, que visita o mercado municipal, deslocando-se de seguida a Alijó para visitar a Feira de Reis.
c/ Lusa