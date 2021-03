Décimo terceiro. Parlamento aprova renovação do Estado de Emergência

O levantamento de medidas, segundo Mariana Vieira da Silva, “é o início de um processo que será lento, será gradual e que implica um permanente controlo dos indicadores que o país apresentar”.

Numa intervenção final em representação do executivo no debate parlamentar desta tarde, a ministra de Estado e da Presidência Mariana Vieira da Silva sustentou que, apesar de os números serem atualmente mais positivos, um desconfinamento terá de ser “gradual e faseado”.“Sabemos que a abertura originará, certamente, um aumento de casos. Mas também porque temos hoje um conjunto de novas variantes, que já se tinham revelado transmissíveis, e que como sabemos hoje são também de maior letalidade”, explicou a ministra.

PS recusa ideia de banalização dos estados de emergência









Na abertura do debate sobre o projeto de decreto presidencial que estende o estado de emergência por mais 15 dias, a partir do próximo dia 17 e até 31 de março, a deputada do PS recordou que fará na próxima quinta-feira um ano desde a aprovação do primeiro estado de emergência devido à epidemia de covid-19 em Portugal.

Apontando que após 12 renovações, haja “quem ache que se banalizou a figura” do estado de emergência com demasiadas restrições sociais e económicas, a socialista argumentou que “não sabemos quantas mais vidas se teriam perdido se nos tivéssemos mantido mais livres”.



“E como não o sabemos com certeza, o que prevaleceu foi a prudência. Esse argumento, o da prudência, não é despiciendo quando estão na balança as vidas de outros. Cada vida tem um peso insuportável quando cai", contrapôs a deputada, respondendo àqueles que se opõem ao estado de emergência alegando a perda de liberdades constitucionais.



“O que nos deve preocupar é a banalização da restrição de direitos fundamentais. Um maior facilitismo associado a essa restrição”, contrapôs.

“Situação excecional exige bom senso”

Na intervenção reservada ao PSD, lembrando os sacrifícios dos portugueses nestes meses de combate à pandemia, Fernando Negrão sublinhou que os social-democratas sempre apoiaram as renovações de estado de emergência, para dar ao Governo opções para que pudesse decidir as melhores medidas contra a covid-19.



“A situação excecional exige bom senso e durante um ano não fomos adversários políticos”, frisou Fernando Negrão, lamentando contudo o facto de que nem sempre as decisões tenham seguido os conselhos dos especialistas. “Não nos foi reconhecido o direito de poder contribuir de forma qualificada, nem nos foi - ou é - sequer concedido o direito de sermos ouvidos” acusou Fernando Negrão.



O ex-líder parlamentar do PSD afirmou que o partido acreditou que, nas circunstâncias excecionais da pandemia, “o bom senso teria que imperar, a ideologia não devia ter espaço (…) Mas enganámo-nos. Nem sempre o bom senso imperou, nem sempre a ideologia esteve ausente e nem sempre as decisões seguiram os conselhos dos especialistas. Demasiadas vezes aconteceu exatamente o contrário”.



Por outro lado, acusou o PS de não ser claro na sua acção: “Muitas vezes foi-nos escondida a estratégia, se é que havia estratégia, e em que tantas vezes discordámos na forma, no tempo e no conteúdo de tantas medidas”.

“Agora, a dias de um novo desconfinamento, o caminho é claro. Não há outro: testar muito, rastrear em tempo útil, isolar as cadeias de transmissão. E, mais importante, vacinar o maior número de pessoas”, concluiu o deputado do PSD, defendendo que Portugal deve aproveitar a sua presidência da União Europeia para “fazer ouvir a sua voz” nesta matéria.

Bloco quer reabertura com cautela

Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, tomou a palavra para deixar um alerta: “É preciso desconfinar com cautela” e abrir de imediato as escolas. O bloquista apontou este grupo etário como “o mais afetado” pelo confinamento e apontou "três verbos fundamentais para fazer frente ao vírus: testar, rastrear e vacinar".

O líder parlamentar do BE sublinhou que é essencial "testar, testar, testar" e rastrear para "correr à frente" do vírus e criticou que, embora o Governo tenha prometido mais testes "desde janeiro", a medida seja implementada no "final de março". CDS-PP com fortes críticas ao Governo

Apesar do apoio à renovação do estado de emergência, o deputado Telmo Correia deixou fortes críticas à atuação do Governo na forma como lidou com esta crise pandémica, lamentando que tenha substimado a terceira vaga.



O deputado centrista sublinhou que é agora “fundamental não repetir erros”.

O democrata-cristão alertou para a necessidade de "não repetir na Páscoa os erros que foram cometidos no período do Natal e no início do ano, não repetir o relaxamento" e pediu ao Governo que seja "capaz de planear e de forma a que os portugueses entendam as fases desse planeamento e o que acontecerá em cada um dos momentos".



O deputado defendeu que "as famílias e o país precisavam de um plano mais estruturado e organizado, precisavam de previsibilidade" e de um calendário para a reabertura e frisou que "uma abertura segura e controlada implica também níveis de rastreio e de testagem que, nesta fase, não é compreensível que tenham diminuído".



PCP diz que confinamento não é a solução











João Oliveira defendeu ser "errado fixar critérios estritamente epidemiológicos para decidir da abertura ou encerramento de atividades económicas (...), em função do número de infetados ou internamentos" e "absurdo fazer o debate público para saber se escolas, cabeleireiros ou restaurante abrem dia 15 sem debater as condições em que o seu funcionamento é retomado para evitar que daqui a dois meses voltem a fechar".

"O que é preciso é que seja dito a cada um destes profissionais ou setores de atividade quais as medidas que têm de adotar para retomar o seu funcionamento em condições de segurança sanitária e dar-lhes o apoio necessário para que as possam pôr em prática", disse o deputado do PCP, reclamando investimento em meios humanos e materiais para as escolas e a diversificação da compra de vacinas anti-covid-19.

PEV aponta "tempo de desconfinar"

Para a deputada dos Verdes Mariana Silva, o confinamento “não é solução” para as crises que vivemos: a crise económica e a crise social. Mariana Silva questionou: "Até quando? Até quando vamos cumprir o ritual de vir aqui debater um estado de emergência que, já se percebeu há muito, nada acrescenta?".



PAN quer desconfinamento gradual

Inês Sousa Real assinalou que Portugal está "no bom caminho para o desconfinamento" e pediu que este seja "bem planeado e comunicado e que não se preste a trapalhices ou hesitações" e que haja uma testagem em massa.



"A preparação do desconfinamento tem de ser feita, como já alertámos, de forma planeada, tem de ser feita com peso, conta e medida, de forma a evitar os erros do primeiro desconfinamento e do final do ano passado", vincou a deputada, assinalando também que "a experiência mostrou que as datas predefinidas não são um bom caminho, são antes um salto no escuro".



Chega ironiza sobre "plano ambicioso"











"Temos hoje as medidas mais restritivas da União Europeia, não por coragem, mas por cobardia de um Governo que só soube fechar e encerrar, por incompetência de um estado de emergência mal planeado e de mortes acumuladas durante o inverno. Estamos fartos de promessas, não aguentamos mais confinamento", declarou o líder do partido da extrema-direita parlamentar.

IL fala em direitos suspensos











"Uma gestão da pandemia que parece ter passado de uma fase de confusão pela desorientação para uma fase de parálise pela análise, simbolizada bem pela recente proliferação de 'task forces' (grupos de trabalho). Ela é 'task force' para vacinação, 'task force da testagem, agora até a comunicação tem a sua'task force'", criticou o deputado liberal.

Joacine Moreira quer democracia protegida









Cristina Rodrigues destaca melhoria dos dados