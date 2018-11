Deputada do PSD assume "erro" que marcou falsas presenças de Silvano

Esta deputada diz que a partilha de palavras-passe entre deputados é uma prática comum e que apenas acedeu ao computador de José Silvano para consultar documentos.



Emília Cerqueira diz que este caso só é polémico porque há muitas "virgens ofendidas".



A deputada Emília Cerqueira assume a responsabilidade de ter entrado com a palavra-passe de José Silvano no parlamento, e assim ter marcado presença em duas sessões onde o deputado não esteve. Uma prática que diz ser recorrente.



Nas regras do parlamento, assim que um deputado se regista num computador no hemiciclo, está confirmada a presença. Emília Cerqueira confirma que utilizou a palavra-passe, para consultar documentos que só se encontravam no computador de José Silvano.



A deputada diz que só se apercebeu depois que o gesto marcava automaticamente uma presença. Alega inexperiência, até porque diz ser normal que haja palavras-passe, pessoais, partilhadas por vários deputados



Numa conferência de imprensa sempre ao ataque, assumiu ser amiga próxima de José Silvano, mas garante que não falou com ele, até que o ouviu dar explicações esta-quinta-feira, quando pediu um investigação à PGR.



O Expresso divulgou no sábado uma imagem das presenças do plenário. José Silvano aparece mas afinal estava ausente. Emília Cerqueira tem suspeitas.



Emília Cerqueira, que cumpre a primeira legislatura, diz que não tira consequências políticas do caso, porque acredita que é uma falsa questão.



Já na manhã desta sexta-feira, José Silvano não via problema na partilha de palavras-passe entre deputados.



Esteve na Comissão de Transparência onde ainda esta semana assinou a folha de presenças sem ficar para os trabalhos. Desta vez entrou, ouviu todas as intervenções, e esperou pelo final para deixar a assinatura.