Deputado Renato Sampaio é candidato à Concelhia PS/Porto

Lusa18 Out, 2017, 19:04 | Política

A Comissão Nacional do PS aprovou no sábado o calendário para as eleições das concelhias e secções, as quais vão realizar-se nos dias 19 e 20 e, na sequência deste anúncio, Renato Sampaio considera "estar aberto o período eleitoral no PS/Porto", estrutura atualmente presidida por Tiago Barbosa Ribeiro.

Em declarações à agência Lusa o também ex-presidente da Distrital PS do Porto referiu que "tem como objetivo a ambição de vencer, a participação dos militantes, o respeito pelos órgãos, uma nova cultura para o PS/Porto e a preparação do processo autárquico para daqui a quatro anos".

"O PS tem de preparar as coisas com o tempo necessário e suficiente para obter uma grande vitória na Câmara do Porto. Isso deve ser o objetivo do PS e é por isso que o PS deve lutar", disse Renato Sampaio.

A câmara do Porto é presidida pelo independente apoiado pelo CDS-PP Rui Moreira, que foi reeleito a 01 de outubro para um segundo mandato elegendo sete vereadores, enquanto o candidato do PS Manuel Pizarro ficou em segundo lugar com quatro vereadores.

Até maio deste ano existiu um acordo de governação entre Moreira e Pizarro, com os socialistas a assumirem pelouros na Câmara o Porto, que após a rotura entregaram.

Sem especificar se a sua candidatura à Concelhia PS/Porto está relacionada com estas matérias, Renato Sampaio frisou a necessidade de que a cidade e o partido tenham "uma liderança forte", e sobre a campanha para esta estrutura partidária disse desejar que seja pautada pela "elevação".

"Quero uma campanha em que prevaleça a elevação, uma eleição participada com mobilização dos militantes em total liberdade, bem como a garantia de que teremos uma concelhia a defender o Porto sempre em total solidariedade com o Governo do PS e com o senhor primeiro-ministro António Costa", disse o deputado.

Já em comunicado, Renato Sampaio refere que "com as eleições autárquicas de 2017 há um ciclo que se encerra na vida do PS/Porto e inicia-se um novo e desafiante período de preparação das condições para que se possa retomar a rota das grandes vitórias".

"Para que tal seja possível é imperioso: recuperar a identidade do PS/Porto e devolver a decisão dos seus destinos aos seus militantes, imprimir uma nova dinâmica à vida partidária com uma agenda voltada para a cidade e a região e promover a afirmação de novos protagonistas pelo desenvolvimento de uma cultura de preparação de novos quadros", lê-se na nota.

Renato Sampaio também quer "construir uma ampla plataforma de debate permanente, aberta aos cidadãos, às instituições e às organizações cívicas da cidade" e fala em "reconquistar a confiança dos cidadãos".