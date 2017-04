Partilhar o artigo Deputado socialista Tiago Barbosa contra tolerância de ponto decretada por Governo no dia 12 de maio Imprimir o artigo Deputado socialista Tiago Barbosa contra tolerância de ponto decretada por Governo no dia 12 de maio Enviar por email o artigo Deputado socialista Tiago Barbosa contra tolerância de ponto decretada por Governo no dia 12 de maio Aumentar a fonte do artigo Deputado socialista Tiago Barbosa contra tolerância de ponto decretada por Governo no dia 12 de maio Diminuir a fonte do artigo Deputado socialista Tiago Barbosa contra tolerância de ponto decretada por Governo no dia 12 de maio Ouvir o artigo Deputado socialista Tiago Barbosa contra tolerância de ponto decretada por Governo no dia 12 de maio