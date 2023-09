Deputados do Chega foram recebidos pelos manifestantes com protestos e acabaram por sair escoltados pela policia

Os elementos do partido de André Ventura foram levados pela PSP para longe da zona da concentração "Casa Para Viver".



O incidente ocorreu ainda antes do início da manifestação.



Os deputados do Chega colocaram-se perto das das câmaras de televisão e um dos elementos preparava-se para falar aos jornalistas. Nessa altura, alguns manifestantes aperceberam-se da presença dos dirigentes do Chega e começou a contestação.