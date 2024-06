Deputados escolhem representantes para o Conselho de Estado

Foto: Nuno Patrício - RTP

Luís Pais Antunes falhou a eleição para presidente do Conselho Económico e Social por apenas um voto. Mas o PSD anunciou que vai reapresentar o mesmo nome para o Conselho. Já a lista conjunta de PS, PSD e Chega para o Conselho de Estado foi eleita. Obteve 168 votos a favor, 40 brancos e 13 nulos.