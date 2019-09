Desconvocada greve dos motoristas de matérias perigosas

Foto: António Antunes - RTP

Do encontro no Ministério das Infraestruturas saiu um princípio de acordo estabelecendo que motoristas e patrões vão sentar-se à mesa para negociar.





Com este compromisso, a greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados foi posta de lado pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

"Tempo de greve terminou e começou o tempo do diálogo"

Acordo anunciado





O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, revelou existir um "acordo de princípio" com a Antram que permitiu a desconvocação da greve, cujo início esteve previsto para as 00:00 deste sábado. Também o advogado da Associação Nacional de Transportadores, João Salvador, confirmou haver esse "princípio de acordo" no final de uma reunião no Ministério.



Francisco São Bento referiu que o acordo permite negociar todas as reivindicações defendidas pelo sindicato, elogiando o "bom senso" em chegar-se a este entendimento.



"Os portugueses ficaram a saber a realidade destes trabalhadores, pelos quais há mais de duas décadas nada tinha sido feito. Quero agradecer a todos os motoristas que estiveram sempre de pedra e cal a lutar pelos seus direitos", disse.



O presidente do SNMMP referiu que receberam a garantia de que todo o trabalho efetuado pelos profissionais vai ser remunerado, entrando agora num caminho de negociação.



"Podemos considerar que não chegou a haver greve. O acordo de princípio que atingimos hoje é bastante claro e a preocupação principal é garantir que todo o trabalho efetuado pelos trabalhadores tem de ser remunerado. Isso está firmado, por isso temos tudo para continuar as negociações num bom clima de paz social", frisou.



Francisco São Bento explicou que as negociações vão começar em breve, ainda no mês de setembro, referindo que o Governo fez um papel de mediador no processo.



"Ninguém tem um conflito sozinho. Hoje existiu um entendimento e penso que estamos num bom caminho para conseguirmos um bom contrato coletivo de trabalho, digno para estes trabalhadores", defendeu, assegurando que estão reunidas as condições para se negociar num clima de paz social.



Já João Salvador, advogado da Antram, esclareceu que o acordo entre as partes cria uma base negocial que é "rigorosamente a mesma que já foi determinada e assinada com a Fectrans e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM)".







No final da reunião, o ministro Pedro Nuno Santos mostrou-se confiante de que esta ação do Governo no sentido de ajudar a procurar um entendimento entre as partes, venha a dar bons resultados.O ministro das Infraestruturas disse que "o tempo da greve terminou e começou o tempo do diálogo", na sequência da desconvocação da paralisação do SNMMP, considerando a paz social uma vitória."O país está cansado destas greves, não temos dúvidas de que os motoristas também, as empresas também. Foram quatro pré-avisos de greve em pouco mais de quatro meses", afirmou Pedro Nuno Santos, após uma reunião com o SNMMP e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), no Ministério das Infraestruturas e da Habitação.Pedro Pardal Henriques, assessor jurídico do sindicato, espera que seja agora que os profissionais cheguem às condições de trabalho que vêm exigindo.Da parte da Antram, o porta-voz André Matias fala num recuo positivo dos motoristas, apresentando-se para negociações sem imposições predefinidas.Um acordo que vai permitir o início de negociações nas próximas semanas.A greve dos motoristas às horas extraordinárias, fins-de-semana e feriados estava prevista até dia 22 de setembro.