Despedida ao antigo Presidente da República Jorge Sampaio

No final das honras fúnebres oficiais, seguiu-se um momento reservado à família do antigo Presidente da República.

Fica o registo de alguns momentos captados pela reportagem da Antena 1.

O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lembrou Jorge Sampaio como alguém que amou Portugal de todas as formas.O presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues lembrou um amigo que vai deixar um exemplo para as próximas gerações.O primeiro-ministro António Costa recordou um cidadão exemplar, um homem bom.Depois da cerimónia evocativa no Mosteiro dos Jerónimos, a urna seguiu em cortejo fúnebre, rumo ao Cemitério do Alto de São João.