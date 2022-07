Diferendo sobre aeroporto. Impactos no Governo serão diminutos, afirma politólogo

Lusa

No rescaldo do diferendo sobre o novo aeropoto, entre o primeiro-ministro e o ministro das Infraesteruturas, foi um diferendo que terminou sem demissões e resolvido com um pedido de desculpas de Pedro Nuno Santos por ter apresentado a decisão do novo aeroporto sem dialogar com a oposição e sem a comunicar ao Presidente da República.