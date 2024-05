Direção Executiva do SNS "tem que estar acima de questões políticas"

Aos deputados da comissão parlamentar, Fernando Araújo justificou a demissão do cargo de diretor-executivo por entender quede ter a salvaguarda de quatro fatores para se manter devidamente em funções, sendo um desses fatores

"A direção sustentável do SNS é um órgão técnico, um instituto público do Estado, que tem que estar acima de questões políticas ou agendas partidárias e que executa políticas públicas determinadas pelo Governo, do qual tem que merecer a confiança. Nesse sentido, no dia 22 de abril, os elementos companheiros executivos do SNS apresentaram à sra. ministra da Saúde o pedido de demissão dos seus cargos”.