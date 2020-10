Discurso do 5 de Outubro. Marcelo apela à "ética republicana"

O presidente da República apela à "convergência no essencial" sem dramatizações. No discurso do 5 de outubro para assinalar os 110 anos da implantação da República, o chefe de Estado avisa que o país deve seguir a ética republicana e repudiar "compadrios, clientelas e corrupções".