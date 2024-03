Divulgados os ministros do novo Governo AD

A lista dos nomes que compõem o novo Governo de Luís Montenegro foi conhecida pelas 18h30 numa nota publicada no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado

O economista e líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, foi o nome escolhido para o cargo de ministro do Estado e das Finanças, depois de ter coordenado a moção do atual presidente do PSD em 2022.



O primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, vai ser o número dois do Governo liderado por Luís Montenegro, assumindo o cargo de ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros.