Durão Barroso preocupado com a justiça portuguesa

Susana Vera - Reuters

A justiça em Portugal muitas vezes não o é, por causa dos problemas neste sector, em particular a lentidão dos processos judiciais. A leitura é de Durão Barroso, que na noite de domingo esteve em Barcelos a participar numa conferência sobre Portugal na Europa e no mundo.



O alerta surge numa altura em que vários protagonistas políticos têm exigido esclarecimentos por parte da procuradora-geral da República, em relação aos processos que levaram às quedas do Governo Regional da Madeira e do Governo de António Costa.